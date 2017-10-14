Как сообщается на официальном сайте ГИБДД РФ, соответствующим приказом внесены изменения в регламент приёма необходимых документов и выдачи оформленных водительских удостоверений при их замене, утрате или хищении. Теперь это можно сделать через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Кстати, то же самое относится и к процедуре проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. При этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней с учётом времени передачи изготовленных подразделением ГИБДД водительских удостоверений в МФЦ.

Кроме этого, с сегодняшнего дня изменён ряд испытательных упражнений и условий их выполнения при проведении практических экзаменов. Например, для водителей мотоциклов стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование», в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке.