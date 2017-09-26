ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с прекращением выполнения программ чартерных перелётов авиакомпании «ВИМ-АВИА» в Федеральном агентстве по туризму по поручению главы ведомства Олега Сафонова создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов – клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретёнными ранее обратными билетами.

В настоящее время совместно с туроператорами ведётся работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них.

Фонды Ассоциации «Турпомощь», которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике.

По состоянию на 25 сентября 2017 года авиакомпания «ВИМ-АВИА» выполняла регулярные полёты по 16 международным маршрутам. Регулярные международные рейсы выполнялись авиаперевозчиком в Китай, Армению (Ереван), Грецию (Салоники), Испанию (Тенерифе), Бельгию (Льеж), чартерные рейсы – в Турцию, Иорданию, Болгарию, Грецию, на Кипр, в Италию и Саудовскую Аравию.

Проблемная ситуация с авиакомпанией «ВИМ-АВИА» обострилась в третьей декаде сентября 2017 года, когда из-за тяжёлого финансово-экономического положения авиаперевозчиков и наличия задолженности перед топливно-заправочными и сервисными компаниями начались массовые задержки рейсов.