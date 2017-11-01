ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 по 2 ноября в Самаре проходит ежегодный IV Межрегиональный Форум индустрии туризма и гостеприимства «ТурПритяжение 2017», организованный при поддержке Федерального агентства по туризму, Департамента туризма Самарской области, Администрации г.о. Самара, Правительства Самарской области.

«ТурПритяжение 2017» объединяет более 400 участников: отельеры, рестораторы, туристические компании, компании-перевозчики, экскурсоводы, профильные учебные заведения, производители и поставщики сферы туризма.

К диалогу приглашены 5 регионов для обмена успешными практиками и возможностью разработки взаимовыгодного продвижения регионов. В этом году на Форуме будут рассмотрены темы, связанные с поиском новых возможностей для средств размещения, предприятий питания при проведении крупных международных мероприятий, уменьшением затрат при сохранении уровня качества, а также анализом инструментов увеличения прямых продаж с помощью эффективной маркетинговой стратегии и повышения уровня квалификации персонала, работающего в отрасли.

Для бизнес–групп предусмотрена организация тренингов и мастер-классов от лидеров профессионального сообщества - Федерации Рестораторов и Отельеров РФ, Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан и других участников рынка.

2 ноября в рамках деловой программы мероприятия состоится Форум «Молодёжь гостеприимной Самары» при грантовой поддержке Администрации г.о. Самара.