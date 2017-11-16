В Самарской области откроется один из самых современных фармацевтических заводов в России
16.11.2017, 21:43
OREANDA-NEWS. В особой экономической зоне "Тольятти" 16 ноября 2017 года состоится торжественное открытие фармацевтического завода по производству лекарственных препаратов "Озон Фарм". Это первый работающий завод в ОЭЗ родом из России: учредитель резидента – отечественная компания. Кроме того, на сегодняшний день это единственное предприятие на площадке, представляющее фармацевтическую отрасль. В мероприятии примет участие директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алексей Алёхин.
Новый завод - один из самых современных в России. По уровню оснащённости он соответствует самым высоким европейским стандартам. Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья.
Завод "Озон Фарм" является дочерним предприятием ООО "Озон", которое успешно работает на территории Евразийского экономического союза. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более трёхсот миллионов упаковок лекарственных препаратов в год.
Проект создания завода по производству лекарственных препаратов в ОЭЗ "Тольятти" был одобрен на заседании экспертного совета в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года на площадке резидента была забита первая свая и началось строительство производственного корпуса. Спустя два года, компания оформила всю разрешительную документацию на ввод объекта в эксплуатацию и провела необходимые подготовительные работы для запуска своего производства.
Учредителем ООО "Озон Фарм" является компания по производству лекарственных средств ООО "Озон", выпускающая более 300 наименований продукции с географией продаж по всей территории РФ, в странах СНГ, юго-восточной Азии.
Новый завод - один из самых современных в России. По уровню оснащённости он соответствует самым высоким европейским стандартам. Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья.
Завод "Озон Фарм" является дочерним предприятием ООО "Озон", которое успешно работает на территории Евразийского экономического союза. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более трёхсот миллионов упаковок лекарственных препаратов в год.
Проект создания завода по производству лекарственных препаратов в ОЭЗ "Тольятти" был одобрен на заседании экспертного совета в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года на площадке резидента была забита первая свая и началось строительство производственного корпуса. Спустя два года, компания оформила всю разрешительную документацию на ввод объекта в эксплуатацию и провела необходимые подготовительные работы для запуска своего производства.
Учредителем ООО "Озон Фарм" является компания по производству лекарственных средств ООО "Озон", выпускающая более 300 наименований продукции с географией продаж по всей территории РФ, в странах СНГ, юго-восточной Азии.
Источник: Минпромторг