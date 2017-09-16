В Санкт-Петербурге 2 бывших и 4 действующих сотрудника полиции, подозреваются в превышении должностных полномочий
16.09.2017, 16:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В производстве следственных органов СКР по Санкт-Петербургу находится уголовное дело, возбуждённое ранее по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны: Артём Морозов и Андрей Барашков, бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.
По версии следствия, 26 апреля 2017 года Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечён к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Кроме того, ночью 18 мая 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в указанный отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путём. При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний подозреваемые отпустили потерпевшего.
В ходе проведения ряда обысков у соучастников были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также боеприпасы.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны: Артём Морозов и Андрей Барашков, бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.
По версии следствия, 26 апреля 2017 года Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечён к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Кроме того, ночью 18 мая 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в указанный отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путём. При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний подозреваемые отпустили потерпевшего.
В ходе проведения ряда обысков у соучастников были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также боеприпасы.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет