09.04.2018, 22:22
В Санкт-Петербурге проверили 82 торгово-развлекательных комплекса
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в городе на Неве завершились масштабные проверки торгово-развлекательных центров, которые были инициированы Генеральной прокуратурой по поручению Президента РФ после трагического пожара в городе Кемерово. В течение двух недель сотрудники прокуратуры, Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и других надзорных органов осуществляли совместные рейды по обследованию торгово-развлекательных комплексов Северной столицы. В адресный список, напомним, попали 82 объекта.
В целях организации взаимодействия по вопросам совместных проверок перед началом рейдов в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу было проведено межведомственное совещание с участием заместителя начальника управления за исполнением Федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга советника юстиции Владислава Степанова. По результатам проведения совещания был определён порядок проведения проверок, привлечения специалистов испытательной пожарной лаборатории для проведения инструментального контроля систем автоматической противопожарной защиты на объектах, а также принятия мер в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности.
В ходе проверок особое внимание уделялось работоспособности систем автоматической противопожарной защиты здания, а именно автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системе дымоудаления, внутреннему противопожарному водопроводу. На соответствие требованиям пожарной безопасности были проверены эвакуационные пути и выходы, наличие в конструкциях фасадов зданий горючих материалов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние электропроводки. В ходе проведения проверок также проводилась корректировка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров, а также осуществлялись проверки исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в непосредственной близости от объектов. Немало внимания было уделено и знаниям ответственных лиц порядка действий в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.
К проверке работоспособности указанных систем были привлечены и представители обслуживающих организаций, администрации объектов, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории Санкт-Петербурга. При помощи средств инструментального контроля сотрудники ИПЛ проводили выборочное испытание узлов автоматической установки водяного пожаротушения и срабатывание пожарных извещателей, осуществляли визуальный осмотр технических средств пожарной автоматики, контроль алгоритма взаимодействия автоматической пожарной сигнализации инженерными системами объекта при поступлении сигнала о пожаре. Также при этом производился запуск автоматических систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и систем противодымной вентиляции.
В целях организации взаимодействия по вопросам совместных проверок перед началом рейдов в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу было проведено межведомственное совещание с участием заместителя начальника управления за исполнением Федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга советника юстиции Владислава Степанова. По результатам проведения совещания был определён порядок проведения проверок, привлечения специалистов испытательной пожарной лаборатории для проведения инструментального контроля систем автоматической противопожарной защиты на объектах, а также принятия мер в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности.
В ходе проверок особое внимание уделялось работоспособности систем автоматической противопожарной защиты здания, а именно автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системе дымоудаления, внутреннему противопожарному водопроводу. На соответствие требованиям пожарной безопасности были проверены эвакуационные пути и выходы, наличие в конструкциях фасадов зданий горючих материалов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние электропроводки. В ходе проведения проверок также проводилась корректировка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров, а также осуществлялись проверки исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в непосредственной близости от объектов. Немало внимания было уделено и знаниям ответственных лиц порядка действий в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.
К проверке работоспособности указанных систем были привлечены и представители обслуживающих организаций, администрации объектов, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории Санкт-Петербурга. При помощи средств инструментального контроля сотрудники ИПЛ проводили выборочное испытание узлов автоматической установки водяного пожаротушения и срабатывание пожарных извещателей, осуществляли визуальный осмотр технических средств пожарной автоматики, контроль алгоритма взаимодействия автоматической пожарной сигнализации инженерными системами объекта при поступлении сигнала о пожаре. Также при этом производился запуск автоматических систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и систем противодымной вентиляции.
Источник: МЧС РФ