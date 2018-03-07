В Санкт – Петербурге состоится открытие инжинирингового центра
07.03.2018, 22:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 марта 2018 года в г. Санкт - Петербурге состоится официальное открытие инжинирингового центра. Проект по его созданию стартовал в июле 2016 года. Правительство города выделило на объект 84,9 млн. рублей.
Деятельность центра направлена на разработку технологических и технических процессов, обеспечения решения проектных, инженерных и технологических задач малого и среднего предпринимательства.
В церемонии открытия будет участвовать губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Деятельность центра направлена на разработку технологических и технических процессов, обеспечения решения проектных, инженерных и технологических задач малого и среднего предпринимательства.
В церемонии открытия будет участвовать губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Источник: Минпромторг