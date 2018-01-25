ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Мордовия продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», на днях состоялась рабочая встреча, в рамках которой были обсуждены вопросы, касающиеся реализации краткосрочного плана вышеуказанной программы на 2018 год на территории Ленинского района города Саранска.

В мероприятии приняли участие председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, заместитель председателя Правительства региона Игорь Чадов и директор республиканского Фонда капремонта Алексей Матренин.

Так, в ходе обсуждения было отмечено, что темпы выполнения ремонтных работ не вызывают опасений – во всех домах в полном объёме будет проведён комплекс фасадных и кровельных работ. Капремонт на большинстве объектов уже завершён, в оставшихся зданиях он находится на завершающей стадии. Также были приняты решения о продлении сроков ремонта на ряде объектов, в связи с проведением дополнительных видов работ. Выявленные межведомственными комиссиями незначительные дефекты устраняются подрядными организациями в оперативные сроки.

Кроме того, участники мероприятия осмотрели объекты в городе Саранске, на которых проводятся работы, и оценили качество выполняемого капремонта. По результатам проведённого обхода было принято решение о проведении рабочего совещания с представителями подрядных организаций в целях оптимизации процесса ремонтных работ.