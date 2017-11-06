ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с республиканским УФСБ задержали 21-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в сбыте сильнодействующего наркотика "героин" на территории республики.

Полицейские установили, что злоумышленник осуществлял бесконтактный сбыт наркотиков с помощью тайников. По имеющейся информации, мужчина прибыл из столицы страны для распространения запрещённых веществ на территории республики.

В ходе тщательно спланированной операции правоохранители задержали гражданина в момент очередной закладки наркотиков в Промышленном районе Владикавказа. При личном досмотре у задержанного было обнаружено около 80 граммов порошкообразного вещества, расфасованного в 80 свёртков. Экспертиза, проведённая сотрудниками ЭКЦ МВД по РСО-А, подтвердила, что изъятое вещество является сильнодействующим наркотиком "героин".