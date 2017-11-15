ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 ноября 2017 г. в Шанхае состоится этап презентационного тура Russian Tourism Road Show Visit Russia, организованный при содействии Федерального агентства по туризму и Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

На роад-шоу выступят представители сферы туризма пяти регионов России. Участники расскажут о создании региональных брендов, развитии туристских дестинаций, межрегиональных маршрутах и новых возможностях приема туристов из КНР.

Количество объектов China Friendly в субъектах Российской Федерации растёт с каждым годом. Гостиницы, музеи, национальные парки и другие предприятия туриндустрии в российских регионах стремятся стать «дружественными Китаю» и активнее работать с туристами из КНР, расширяя маршрутную сеть и список предложений.

Китайские туристы активно посещают Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую область и Приморский край. Но не так много знают о возможностях других, не менее насыщенных в плане отдыха и экскурсионных программ, регионов России.

На Russian Tourism Road Show выступят представители Администрации Красноярского края, а также игроки туристского рынка из Приморского края и Москвы.

Представители из Приморского края познакомят с экологическими и круизными турами по региону, новыми возможностями приёма в курортных зонах и близких к КНР территориях.

Сотрудники Туристско-информационного центра Красноярского края представят новые маршруты, проходящие по берегам Енисея. Этот регион занимает почти 14% территории России, большую часть которой составляют заповедники и уникальные природные памятники, привлекающие своей первозданностью и красотой российских и иностранных туристов.

Участие российских регионов в презентационных турах по КНР необходимо для расширения географии туристских посещений России, наполнения списка традиционных программ по стране новыми турами, узнаваемыми потенциальными туристами из КНР и других стран, создания благоприятного образа России.