В Шэньчжэне открылся российско-китайский университет
13.09.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 сентября в Шэньчжэне (Китай) состоялась церемония открытия первого учебного года в Совместном российско-китайском университете.
Торжественная церемония состоялась в присутствии вице-премьера Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун, которые зачитали поздравления от лидеров двух стран Президента России В.В. Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Участие в мероприятии также приняли статс-секретарь - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, ректор Совместного российско-китайского университета Чжао Пин и ректор Пекинского политехнического университета Ху Хайянь.
«Уверен, что открытие российско-китайского университета на базе двух столь авторитетных вузов послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран, а его выпускники будут востребованы не только в России и Китае, но и во всем мире», - говорится в обращении Президента Российской Федерации.
Президент России сердечно поблагодарил всех, кто участвовал в работе по созданию университета, а его профессорско-преподавательскому составу и студентам пожелал успеха.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении подчеркнул важность сотрудничества в сфере образования между двумя странами.
«В последние годы непрерывно углубляется сотрудничество Китая и России в области образования, учащаются контакты между нашими учебными заведениями, что играет позитивную роль в укреплении взаимопонимания двух стран и наших народов», - отметил в приветственном слове Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что создание совместного университета в Шэньчжэне - одна из важных договоренностей с Президентом России В.В. Путиным, и реализация этого проекта имеет важное значение в долгосрочной перспективе.
Торжественная церемония состоялась в присутствии вице-премьера Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун, которые зачитали поздравления от лидеров двух стран Президента России В.В. Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Участие в мероприятии также приняли статс-секретарь - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, ректор Совместного российско-китайского университета Чжао Пин и ректор Пекинского политехнического университета Ху Хайянь.
«Уверен, что открытие российско-китайского университета на базе двух столь авторитетных вузов послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран, а его выпускники будут востребованы не только в России и Китае, но и во всем мире», - говорится в обращении Президента Российской Федерации.
Президент России сердечно поблагодарил всех, кто участвовал в работе по созданию университета, а его профессорско-преподавательскому составу и студентам пожелал успеха.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении подчеркнул важность сотрудничества в сфере образования между двумя странами.
«В последние годы непрерывно углубляется сотрудничество Китая и России в области образования, учащаются контакты между нашими учебными заведениями, что играет позитивную роль в укреплении взаимопонимания двух стран и наших народов», - отметил в приветственном слове Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что создание совместного университета в Шэньчжэне - одна из важных договоренностей с Президентом России В.В. Путиным, и реализация этого проекта имеет важное значение в долгосрочной перспективе.
Источник: Минобрнауки