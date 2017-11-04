ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3-4 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывистый ветер) в двух субъектах Российской Федерации (Красноярский край, Кемеровская область Сибирского ФО) происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

Максимально без электроснабжения оставались бытовые потребители общей численностью около 115 тыс. человек, 56,4 МВт.

4 ноября аварийно-восстановительные работы продолжаются, без электроснабжения остаются около 78 тыс. человек (43,5 МВт).

Координацию мер по восстановлению электроснабжения потребителей осуществляют штабы по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих регионов, ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова.