12.04.2018, 23:01
В "Силовых машинах" прошло заседание правительственной комиссии по импортозамещению
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 апреля на Ленинградском Металлическом заводе (входит в состав ПАО "Силовые машины") премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл заседание правительственной комиссии по импортозамещению.
Свой визит Дмитрий Медведев начал с посещения паротурбинного производства ЛМЗ, где ознакомился с процессом производства оборудования для тепловых и атомных станций. Генеральный директор "Силовых машин" Юрий Петреня, сопровождавший главу правительства, подчеркнул, что технологический уровень предприятия отвечает самым высоким мировым стандартам, а качество стали и заготовок российских поставщиков постоянно повышается, способствуя решению проблемы импортозамещения.
Открывая совещание, Дмитрий Медведев высоко оценил технологический уровень производства: "Силовые машины" - пример того, как может быть выстроена стратегия производства российского оборудования, и пример того, как налажен сбыт".
Повестка встречи правительственной комиссии включала вопросы реализации проектов импортозамещения в автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники.
В рамках своего выступления председатель Совета директоров ПАО "Силовые машины" Алексей Мордашов отметил: несмотря на то, что "Силовые машины" готовы удовлетворить самые взыскательные требования клиентов, компании необходима государственная поддержка по двум направлениям - преференциальный режим при поставках на внутренний рынок, а также финансирование НИОКР.
- В сложившейся ситуации, когда нам искусственно ограничивают возможности равной конкуренции, мы вынуждены ставить вопрос о государственной поддержке компании, - сообщил Алексей Мордашов. - При этом надо понимать, что поддержка национальных производителей энергетического оборудования - общемировая практика, государства выделяют сотни миллионов долларов на эти цели в США и Германии.
Свой визит Дмитрий Медведев начал с посещения паротурбинного производства ЛМЗ, где ознакомился с процессом производства оборудования для тепловых и атомных станций. Генеральный директор "Силовых машин" Юрий Петреня, сопровождавший главу правительства, подчеркнул, что технологический уровень предприятия отвечает самым высоким мировым стандартам, а качество стали и заготовок российских поставщиков постоянно повышается, способствуя решению проблемы импортозамещения.
Открывая совещание, Дмитрий Медведев высоко оценил технологический уровень производства: "Силовые машины" - пример того, как может быть выстроена стратегия производства российского оборудования, и пример того, как налажен сбыт".
Повестка встречи правительственной комиссии включала вопросы реализации проектов импортозамещения в автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники.
В рамках своего выступления председатель Совета директоров ПАО "Силовые машины" Алексей Мордашов отметил: несмотря на то, что "Силовые машины" готовы удовлетворить самые взыскательные требования клиентов, компании необходима государственная поддержка по двум направлениям - преференциальный режим при поставках на внутренний рынок, а также финансирование НИОКР.
- В сложившейся ситуации, когда нам искусственно ограничивают возможности равной конкуренции, мы вынуждены ставить вопрос о государственной поддержке компании, - сообщил Алексей Мордашов. - При этом надо понимать, что поддержка национальных производителей энергетического оборудования - общемировая практика, государства выделяют сотни миллионов долларов на эти цели в США и Германии.
Источник: Силовые Машины