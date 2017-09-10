В Смоленской области пенсионер стал жертвой мошенника, пытаясь помочь незнакомцу
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что за день до обнаружения пропажи к потерпевшему на улице обратился неизвестный. Мужчина попросил за вознаграждение оставить на хранение дома у пенсионера свои вещи. Потерпевший согласился и привёл незнакомца в дом. Помимо вещей злоумышленник захотел оставить и имевшиеся при нём денежные средства. Он поинтересовался у пенсионера, где тот хранит свои сбережения. Узнав о тайнике в шкафу, неизвестный поспешил удалиться. На следующий день после визита незнакомца, потерпевший обнаружил пропажу денег.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейскими организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемого.