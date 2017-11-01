В Смольном обсуждают возможность перераспределения теплоотпуска в северо-западной части города
01.11.2017, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 ноября под председательством вице-губернатора Игоря Албина в Смольном состоялось совещание по вопросу загрузки Северо-Западной ТЭЦ (филиал АО "Интер РАО – Электрогенерация") и перераспределения тепловой энергии с возможностью увеличения объёма полезного отпуска в пользу ГУП "ТЭК СПб" на 2018 год и последующие годы.
Поставка тепловой энергии на нужды потребителей в зоне радиуса эффективного теплоснабжения Северо-Западной ТЭЦ осуществляется ГУП "ТЭК СПб" с учётом как самостоятельно вырабатываемой тепловой энергии, так и тепловой энергии, закупаемой на коллекторах Северо-Западной ТЭЦ, транспортируемой до Приморской котельной ГУП "ТЭК СПб" по магистральной сети ЗАО "Тепломагистраль". Для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения абонентов Приморского района Правительством Санкт-Петербурга на системной основе контролируется вопрос соблюдения интересов указанных теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
На совещании председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин представил подготовленные ведомством расчёты по ожидаемой эффективности от возможных сценариев увеличения теплоотпуска в данной зоне теплоснабжения.
При актуализации Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на 2018 год были рассмотрены несколько вариантов прогноза объёма покупной тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ на 2018-2020 годы: 1) в условиях существующей загрузки Северо-Западной ТЭЦ - 1,2 млн Гкал в год; 2) в условиях доведения покупной тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ до 1,35 млн Гкал в год, как величины, не требующей технических мероприятий на стороне Приморской котельной ГУП "ТЭК СПб"; 3) проработан вариант по увеличению теплоотпуска от Северо-Западной ТЭЦ до величины 1,45 млн Гкал в год с перспективой дальнейшего увеличения.
В целях обеспечения обязательств Санкт-Петербурга, принятых в рамках Соглашения о сотрудничестве при строительстве транзитного участка тепловой сети от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной ГУП "ТЭК СПб", с учётом позиции Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, на совещании принято решение об увеличении с 2018 года объёма полезного отпуска тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ в пользу ГУП "ТЭК СПб".
Вместе с тем, вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул, что положительный эффект от принимаемых решений должен касаться не только Северо-Западной ТЭЦ. Комитету по тарифам, Комитету по энергетике и инженерному обеспечению с участием ООО "Институт рациональных технологий" поручено провести анализ влияния таких решений на инвестиционные программы теплоснабжающих предприятий, на бюджетную систему и на потребителей. Результаты такого анализа будут рассмотрены на следующем совещании.
Поставка тепловой энергии на нужды потребителей в зоне радиуса эффективного теплоснабжения Северо-Западной ТЭЦ осуществляется ГУП "ТЭК СПб" с учётом как самостоятельно вырабатываемой тепловой энергии, так и тепловой энергии, закупаемой на коллекторах Северо-Западной ТЭЦ, транспортируемой до Приморской котельной ГУП "ТЭК СПб" по магистральной сети ЗАО "Тепломагистраль". Для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения абонентов Приморского района Правительством Санкт-Петербурга на системной основе контролируется вопрос соблюдения интересов указанных теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
На совещании председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин представил подготовленные ведомством расчёты по ожидаемой эффективности от возможных сценариев увеличения теплоотпуска в данной зоне теплоснабжения.
При актуализации Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на 2018 год были рассмотрены несколько вариантов прогноза объёма покупной тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ на 2018-2020 годы: 1) в условиях существующей загрузки Северо-Западной ТЭЦ - 1,2 млн Гкал в год; 2) в условиях доведения покупной тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ до 1,35 млн Гкал в год, как величины, не требующей технических мероприятий на стороне Приморской котельной ГУП "ТЭК СПб"; 3) проработан вариант по увеличению теплоотпуска от Северо-Западной ТЭЦ до величины 1,45 млн Гкал в год с перспективой дальнейшего увеличения.
В целях обеспечения обязательств Санкт-Петербурга, принятых в рамках Соглашения о сотрудничестве при строительстве транзитного участка тепловой сети от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной ГУП "ТЭК СПб", с учётом позиции Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, на совещании принято решение об увеличении с 2018 года объёма полезного отпуска тепловой энергии от Северо-Западной ТЭЦ в пользу ГУП "ТЭК СПб".
Вместе с тем, вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул, что положительный эффект от принимаемых решений должен касаться не только Северо-Западной ТЭЦ. Комитету по тарифам, Комитету по энергетике и инженерному обеспечению с участием ООО "Институт рациональных технологий" поручено провести анализ влияния таких решений на инвестиционные программы теплоснабжающих предприятий, на бюджетную систему и на потребителей. Результаты такого анализа будут рассмотрены на следующем совещании.
Источник: Правительство Санкт-Петербурга