ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23-24 ноября 2017 года в Сочи проходит Международный туристский форум SIFT, ставший одной из важнейших деловых площадок по внутреннему и въездному туризму в России. Местом проведения традиционно стал Главный Медиацентр, Имеретинская низменность.

Организаторы Форума - Федеральное Агентство по туризму, Администрация Краснодарского края, Администрация города Сочи. Форум проводится при содействии Министерства культуры РФ, Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Российского Союза Туриндустрии, Ассоциации Туроператоров России, Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, Торгово-промышленной палаты г. Сочи.

В дни работы форума проходит XXIV Международная туристская выставка "Курорты и Туризм. Сезон 2017-2018", XVIII Международная специализированная выставка "Гостинично-ресторанный бизнес-2017", Конгресс "Ключевые стратегические направления развития, технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме", а также ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно-делового Сочи.

Выставка "Курорты и Туризм. Сезон 2017-2018" – место встречи представителей объектов размещения нашей страны с заинтересованными специалистами и потенциальными партнёрами, для которых важно увидеть всё самое интересное в российском турбизнесе, провести целевые переговоры, ознакомиться с успешным опытом других регионов, провести консультации и установить деловые контакты. На сегодняшний день экспоненты форума – более 250 ведущих отечественных компаний.

В рамках деловой программы Конгресса обсуждаются темы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, развития федерального проекта "Гастрономическая карта России", новых подходов в практике санаторно-курортного лечения, СПА и Welness индустрии, изменения в законодательстве, подготовки кадров для туристской индустрии, а также обучающие семинары, презентации и др.

В первый день конгрессную программу откроет пленарное заседание "Курортный сезон 2017. Итоги и перспективы", в котором примут участие Помощник Президента РФ Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, глава Администрации (Губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, Глава города Сочи Анатолий Пахомов и другие официальные лица.