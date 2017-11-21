ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 ноября состоялись переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.

Владимир Путин также представил Башара Асада руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства и Государственной программы вооружения.