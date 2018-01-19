ОРЕАНДА-НОВОСТИ За последние десять лет наблюдается неуклонный рост производства сыра и сырных продуктов в Российской Федерации. Это стало результатом реализации стратегических инициатив государства по импортозамещению, насыщению российского рынка местными товарами, созданию высокопроизводительных рабочих мест и предпосылок к развитию экспорта.



По итогам 11 месяцев 2017 года отечественные сыроделы произвели более 603 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (556 тыс. тонн). Из них сыра – 423,6 тыс. тонн, что на 5,2% больше соответствующего периода 2016 г.



Основными регионами по производству сыра традиционно являются Центральный федеральный округ (доля от общего объема производства – 42% или около 178 тыс. тонн в январе – ноябре 2017 года), Приволжский федеральный округ (около 22% или 92,6 тыс. т в январе – ноябре 2017 года) и Сибирский федеральный округ (порядка 16% или свыше 67 тыс. тонн за тот же период).



Самое большое производство сыра и сырных продуктов в январе – ноябре 2017 года отмечено в Алтайском крае – 55,4 тыс. т (больше 13% в общем объеме производства сыра в стране); Московской области – 45,7 тыс. тонн (порядка 11%); Брянской области – 31,7 тыс. тонн (порядка 7,5%); Воронежской области – 31,6 тыс. тонн (около 7,5%); Республике Татарстан – 24,4 тыс. тонн (5,75%).



Рост отечественного производства обеспечил замещение сыров импортного производства на полках российских магазинов. За период 2013-2016 гг. импорт сыров снизился в 2 раза и составил по итогам 2016 года менее 222 тыс. тонн.



За 11 месяцев 2017 года импортировано 202,7 тыс. тонн сыра, что на 2,5 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 года (204,2 тыс. тонн).