В Совете Федерации обсудили вопросы правоприменительной практики законодательства в сфере инклюзивного образования
23.11.2017, 22:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 ноября в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему: "О правоприменительной практике законодательства в сфере инклюзивного образования школьников". Мероприятие провела первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова.
С докладом на круглом столе выступил статс-секретарь – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович.
Павел Станиславович отметил, что в настоящее время параллельно с развитием сети специальных (коррекционных) классов и школ создаются условия для инклюзивного образования.
- Сегодня количество детей с ОВЗ, которые получают образование в инклюзивных школах, составляет около 56 процентов от всего количества детей с ОВЗ, обучающихся в образовательных организациях, - сказал П.С. Зенькович.
Статс-секретарь – заместитель Министра подчеркнул, что "не может быть никакой инклюзии без оснащения школ, создания в них специальных условий".
- Мы категорически против формальной инклюзии, когда ребёнок с ОВЗ не получает психолого-педагогическую поддержку, когда в школах нет педагогов, владеющих специальными методами и технологиями, нет архитектурной доступности и нужных ребёнку специальных приспособлений, оборудования, учебников и учебных пособий, - сказал П.С. Зенькович.
Павел Станиславович сообщил, что значительные ресурсы задействованы на создание архитектурных условий доступности и обеспечение школ специальным оборудованием.
- За 6 последних лет в 9,5 тысячах общеобразовательных школ, а это более 21 процента от их общего количества, в рамках программы "Доступная среда" созданы условия для инклюзивного образования. Для сравнения - в 2011 году таких школ было менее 2,5 процента или 1 125 школ, - сказал П.С. Зенькович.
Он также информировал, что Минобрнауки России подготовлены изменения в Закон "Об образовании в Российской Федерации" в части вопросов образования детей с ОВЗ. В декабре они будут внесены в Правительство РФ.
В рамках круглого стола также обсуждались вопросы питания детей с ОВЗ в образовательных организациях, обеспечения финансирования образования детей с инвалидностью и качества образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ.
С докладом на круглом столе выступил статс-секретарь – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович.
Павел Станиславович отметил, что в настоящее время параллельно с развитием сети специальных (коррекционных) классов и школ создаются условия для инклюзивного образования.
- Сегодня количество детей с ОВЗ, которые получают образование в инклюзивных школах, составляет около 56 процентов от всего количества детей с ОВЗ, обучающихся в образовательных организациях, - сказал П.С. Зенькович.
Статс-секретарь – заместитель Министра подчеркнул, что "не может быть никакой инклюзии без оснащения школ, создания в них специальных условий".
- Мы категорически против формальной инклюзии, когда ребёнок с ОВЗ не получает психолого-педагогическую поддержку, когда в школах нет педагогов, владеющих специальными методами и технологиями, нет архитектурной доступности и нужных ребёнку специальных приспособлений, оборудования, учебников и учебных пособий, - сказал П.С. Зенькович.
Павел Станиславович сообщил, что значительные ресурсы задействованы на создание архитектурных условий доступности и обеспечение школ специальным оборудованием.
- За 6 последних лет в 9,5 тысячах общеобразовательных школ, а это более 21 процента от их общего количества, в рамках программы "Доступная среда" созданы условия для инклюзивного образования. Для сравнения - в 2011 году таких школ было менее 2,5 процента или 1 125 школ, - сказал П.С. Зенькович.
Он также информировал, что Минобрнауки России подготовлены изменения в Закон "Об образовании в Российской Федерации" в части вопросов образования детей с ОВЗ. В декабре они будут внесены в Правительство РФ.
В рамках круглого стола также обсуждались вопросы питания детей с ОВЗ в образовательных организациях, обеспечения финансирования образования детей с инвалидностью и качества образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ.
Источник: Министерство образования и науки