В Совете Федерации обсудили законопроект об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ
11.10.2017, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас провёл совещание с участием Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой по вопросу о подготовке проекта федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».
«На сегодня мы имеем в достаточной степени проработанный законопроект, который, хотя содержит отдельные моменты для дискуссии, но в целом его концепция поддержана всеми органами государственной власти, и, что ещё более важно, — региональными уполномоченными по правам человека», — отметил в ходе совещания Андрей Клишас.
По словам сенатора, в Совете Федерации внимательно изучили все предложения региональных уполномоченных, большинство из них заслуживают поддержки.
«Например, вопрос о наделении региональных уполномоченных правом рассматривать жалобы на действия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации. Действительно, например, по деятельности МВД и ФСИН поступает большее количество жалоб, и установить правовые механизмы взаимодействия уполномоченных с данными органами необходимо», — отметил сенатор.
Т. Москалькова
Татьяна Москалькова поблагодарила Андрея Клишаса за работу над законопроектом. «Это тяжелый труд. Ему предшествовало желание Уполномоченного унифицировать общий инструментарий, взяв все лучшее, что наработано практикой за 20 лет этим институтом, сегодня я просила бы обсудить обозначенные вопросы с тем, чтобы мы понимали позицию непосредственно сенаторов», — заявила Татьяна Москалькова.
«Первоначально модель закона об уполномоченных была создана ещё моими предшественниками и уполномоченными, а сегодня мы выходим на законопроект, который позволит, в первую очередь, признать и легитимизировать сам статус Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации», — пояснила она.
«На сегодня мы имеем в достаточной степени проработанный законопроект, который, хотя содержит отдельные моменты для дискуссии, но в целом его концепция поддержана всеми органами государственной власти, и, что ещё более важно, — региональными уполномоченными по правам человека», — отметил в ходе совещания Андрей Клишас.
По словам сенатора, в Совете Федерации внимательно изучили все предложения региональных уполномоченных, большинство из них заслуживают поддержки.
«Например, вопрос о наделении региональных уполномоченных правом рассматривать жалобы на действия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации. Действительно, например, по деятельности МВД и ФСИН поступает большее количество жалоб, и установить правовые механизмы взаимодействия уполномоченных с данными органами необходимо», — отметил сенатор.
Т. Москалькова
Татьяна Москалькова поблагодарила Андрея Клишаса за работу над законопроектом. «Это тяжелый труд. Ему предшествовало желание Уполномоченного унифицировать общий инструментарий, взяв все лучшее, что наработано практикой за 20 лет этим институтом, сегодня я просила бы обсудить обозначенные вопросы с тем, чтобы мы понимали позицию непосредственно сенаторов», — заявила Татьяна Москалькова.
«Первоначально модель закона об уполномоченных была создана ещё моими предшественниками и уполномоченными, а сегодня мы выходим на законопроект, который позволит, в первую очередь, признать и легитимизировать сам статус Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации», — пояснила она.
Источник: Совет Федерации