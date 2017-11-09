ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провёл "круглый стол" на тему "Будущее парламентской дипломатии: вызовы и возможности".

Вице-спикер СФ отметил, что тема заседания выбрана крайне своевременно. Менее месяца тому назад в Санкт-Петербурге успешно прошла 137-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС), которая стала важным политическим событием в жизни России и международного парламентского сообщества. "Ассамблея стала самой масштабной и представительной за всю историю МПС. Её итоги показали, что российские парламентарии последовательно укрепляют свои позиции в этой ведущей парламентской организации, во многом определяют её позитивную и конструктивную направленность", — подчеркнул Ильяс Умаханов.

По его словам, Форум в Санкт-Петербурге подтвердил высокий авторитет нашей страны и доказал полную несостоятельность любых попыток изоляции России, очевидную бесперспективность санкционного давления и призывов к бойкоту Ассамблеи. Разные политические взгляды парламентариев, религиозные и этнические особенности не стали препятствием для конструктивной совместной работы.

Сенатор напомнил, что высокая оценка роли парламентской дипломатии в международных делах была дана в выступлении Президента России Владимира Путина на торжественной церемонии открытия Ассамблеи: "Парламентская дипломатия способна укрепить доверие между государствами и помочь в поиске компромиссных решений острых международных проблем".

Ильяс Умаханов подчеркнул, что 137-я Ассамблея МПС задала для парламентской дипломатии очень высокую планку.

Вице-спикер СФ обратил внимание, что теперь по итогам Ассамблеи задача парламентариев заключается в том, чтобы с учётом расстановки сил, наметить шаги по закреплению наших позиций на обозримую перспективу. Одно из перспективных направлений этой работы, по его словам, оказание содействия в урегулировании конфликтов. Примером такой деятельности служит созданная в МПС рабочая группа по Сирии. "Инструментарий парламентской дипломатии не ограничивается только международными структурами. У нас всё ещё не использованный потенциал контактов по линии профильных комитетов, групп сотрудничества, а также общественных структур, сформированных с Советом Федерации, как например Общество российско-китайской дружбы или Российский Комитет солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, не говоря о Евразийском женском форуме", — сказал парламентарий.

Ильяс Умаханов обратил особо внимание на то, что важным фактором, определяющим дальнейшее развитие парламентской дипломатии, в современном мире являются информационные технологии. Речь идёт о возможности использования этих технологий в дипломатии и, в том числе в межпарламентской деятельности. "Так называемая "цифровая дипломатия" позволяет воздействовать на общественное мнение в зарубежных странах, минуя традиционные барьеры и государственные границы", — заявил вице-спикер СФ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачёв подробно остановился на вопросах планирования работы международной повестки дня. "Необходимо придать плановый характер работе в международных парламентских организациях, в том числе для выстраивания двусторонних отношений", — отметил он. Сенатор подчеркнул, что опыт 137-й Ассамблеи надо использовать в работе и других парламентских организаций.