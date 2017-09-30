ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 сентября в Стамбуле состоялась торжественная церемония открытия международной выставки APIEXPO-2017 и конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Его девиз: «Пусть пчёлы будут там, где встречаются континенты» (Let’s bee where the continents meet).

В церемонии открытия приняли участие 4000 пчеловодов, а также руководители пчеловодческих ассоциаций со всего мира. Почётными гостями стали Министр сельского хозяйства, животноводства и пищевой промышленности Турции Ахмет Эшреф Факыбаба и Губернатор Стамбула Васип Шахин.

Президент Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипп Маккейб представил оргкомитет конгресса, обозначил основные направления работы научных секций и пожелал собравшимся успешной работы.

В сопровождении Филиппа Маккейба вип-гости посетили зону выставки. Особое внимание было уделено стенду Российской Федерации. Фарук Челик попробовал различные сорта российского меда, посетил зону медового спа, а также продегустировал башкирский чак-чак с фито-чаем. Внимание министра привлекла технология бортничества.

– В первый день стенд Башкортостана посетили более 2000 человек. Все гости получили подарки. При полном аншлаге проходят выступления артистов Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова и Башкирской государственной филармонии. Популярностью пользуется зона спа. Более 100 человек прошли косметические процедуры. На стенде проводятся дегустации мёда и продуктов, произведённых на основе пчеловодства. Пчеловоды обмениваются опытом с коллегами из различных стран мира. Работа идёт динамично. Радует интерес гостей выставки к башкирскому мёду, – прокомментировал первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Азат Зиганшин.