ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 2028 году ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» должна стать площадкой для инновационных проектов в Республике Саха (Якутия), обеспечив новое качество жизни жителям центральных и северных районов республики. Такие результаты работы ТОР обозначены в плане перспективного развития ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы», который рассмотрен и утверждён на заседании Наблюдательного совета.

План перспективного развития разработан консорциумом компаний «Исследовательский Институт Номура» (Япония) и «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) по заказу АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Как отметили разработчики, основными направлениями деятельности ТОР должны стать – производство продуктов питания, строительных материалов и химической продукции, поддержка производств, основанных на конкурентных преимуществах и редких ресурсов региона.

Сегодня ТОР «ИП «Кангалассы» – многопрофильная площадка, которая обладает своими особенностями. Её отраслевая специализация основана на решение ключевых задач Якутской агломерации. Она создана в формате индустриального парка с акцентом на поддержку малых производственных предприятий. ТОР носит многоотраслевой характер, направлена на стимулирование производств и сервисов Якутска, учитывая острый дефицит локального производства, и на замещение завозной продукции. Таким образом, производства, запускаемые в ТОР, пока направлены в основном на внутренний рынок. ТОР также стала площадкой для инновационных производств, что обусловлено тем, в регионе есть высокая потребность в авиационных услугах, воздушном и водном транспортном сообщении, и соответствующей материальной базе.

К редким компетенциям, для развития которых в регионе есть потенциал, отнесены ювелирный комплекс, нанотехнологии и материаловедение, строительные технологии в условиях вечной мерзлоты, обеспечение жизнедеятельности в условиях экстремальных температур. По мнению разработчиков, в десятилетней перспективе Якутск должен стать международным центром разработки и тестирования продукции для экстремально низких температур.

Как отметил директор Департамента территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток Минвостокразвития России Андрей Федотовский, важной особенностью этой ТОР является её местоположение. Сегодня площадки ТОР находятся в переделах городских округов Якутска, поэтому в среднесрочной перспективе здесь потребуется активное развитие социальной инфраструктуры. Так, план развития ТОР до 2028 предполагает увеличение жилищного фонда, строительство детских садов, школ, домов культуры, библиотек.

По оценке разработчиков, до 2028 года предприятия ТОР обеспечат налоговые поступления в размере более 13 млрд рублей, ожидается создание более 1,5 тысяч рабочих мест. Предприятия ТОР смогут обеспечить локальный рынок свежими овощами и зеленью на 70-80 процентов, объем реализации продукции субъектами МСП по обрабатывающим производствам, сельхоз продукции и транспорту вырастет почти на 50 %.