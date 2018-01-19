В ЦИК России начинается аккредитация представителей СМИ для работы на избирательных участках на выборах Президента России
19.01.2018, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 января 2018 года ЦИК России начинает приём заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также в дни досрочного голосования, при проведении повторного голосования.
Заявки принимаются от федеральных СМИ и СМИ, зарегистрированных в двух и более регионах. Приём заявок продлится до 18 часов 00 минут 7 марта 2018 года.
Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы:
подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подаётся;
заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации).
Аккредитация осуществляется в соответствии с постановлением ЦИК России от 17 января 2018 г. № 129/1072-7 "О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов Президента Российской Федерации в 2018 году".
Заявки принимаются от федеральных СМИ и СМИ, зарегистрированных в двух и более регионах. Приём заявок продлится до 18 часов 00 минут 7 марта 2018 года.
Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы:
подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подаётся;
заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации).
Аккредитация осуществляется в соответствии с постановлением ЦИК России от 17 января 2018 г. № 129/1072-7 "О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов Президента Российской Федерации в 2018 году".
Источник: ЦИК РФ