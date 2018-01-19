ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 января 2018 года ЦИК России начинает приём заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также в дни досрочного голосования, при проведении повторного голосования.

Заявки принимаются от федеральных СМИ и СМИ, зарегистрированных в двух и более регионах. Приём заявок продлится до 18 часов 00 минут 7 марта 2018 года.

Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы:

подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подаётся;

заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации).

Аккредитация осуществляется в соответствии с постановлением ЦИК России от 17 января 2018 г. № 129/1072-7 "О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов Президента Российской Федерации в 2018 году".