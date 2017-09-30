ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан на 29 сентября 2017 года введено 1 705,7 тыс. кв. м жилья. В Пестречинском, Атнинском, Лаишевском, Высокогорском и Актанышском районах план ввода жилья выполнен. Об этом доложил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По программе социальной ипотеки в органы статистики поступили данные по 123 домам на 5 тыс. 704 квартиры площадью 321,9 тыс. кв. м.

Кроме того, из 88 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года в высокой степени готовности находится 72 объекта, в средней степени готовности - 16 объектов.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. Введены в эксплуатацию 15 объектов на 278 квартир площадью 16,5 тыс. кв. м (Верхнеуслонский – 8, Черемшанский – 1, Мамадышский – 4, Алькеевский район - 2). Также строятся два объекта – в Иннополисе (завершены строительно-монтажные работы) и в Апастовском районе (ведутся отделочные работы, благоустройство).

Алексей Фролов доложил о реализации программа улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Так, из 14 домов для 42 ветеранов 2 объекта завершены строительством; 8 объектов находятся в высокой степени готовности; 4 объекта находятся в средней степени готовности.

В республике в 2017 году будет предоставлено жильё для 305 детей-сирот – в рамках программы реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жильё. Всего для 305 детей-сирот предусмотрено строительство 69 домов, из которых введено в эксплуатацию 33 дома, строительство 36 продолжается.

В пределах бюджетных средств, выделенных на 2017 год на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, запланировано обеспечить жильём 159 семей. Это 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей; 61 молодая семья по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы; 49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из 52 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находятся 35 домов; в средней степени готовности - 17 домов.

Из плановых 8 тыс. 800 домов в части малоэтажного строительства по республике введены в эксплуатацию 7 тыс. 174 объекта.

Что касается долевого строительства, то исполнительным комитетом Казани 25.09.2017 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 136-квартирного пускового комплекса №4 дома № 6 по ул.Баки Урмаче (проблемный долевой объект застройщика ООО «Фон-Ривьера»). Квартиры получили 136 участников долевого строительства.

В Республике по программе «Сельские клубы» на 28 сентября 2017 года из 31 объекта работы продолжаются на 10 объектах. Еще на 21 объекте работы завершены.

Далее первый зам. министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ доложил о ходе капитального ремонта ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства, о строительстве и ремонте учреждений здравоохранения «Программа первичной медико-санитарной помощи населению», о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Так, из 42 ФАПов в полном объёме завершены работы на 18 объектах в 18 районах, ещё на 24 объектах в 24 районах ведутся работы.

Продолжается строительство 5 патолого-анатомических отделений. Завершен монтаж фундамента на 5 объектах в 5 районах (Алексеевский, Высокогорский, Муслюмовский, Нижнекамский, г.Казань), завершено устройство инженерных сетей на 1 объекте (Алексеевский район), ведётся устройство инженерных сетей на 2 объектах (Высокогорский, Нижнекамский районы).

Работы по строительству модульно-врачебных амбулаторий организованы на 6 объектах.