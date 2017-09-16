В Татарстане с начала года введено в эксплуатацию почти 1 млн 600 тыс. кв. метров жилья
16.09.2017, 18:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 589,2 тыс. квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Татарстане с начала года. Такие цифры прозвучали сегодня в Доме Правительства РТ на совещании в режиме видеоконференции, под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова.
"В Пестречинском, Лаишевском и Атнинском районах, реализация строительной программы 2017 года завершена полностью. В целом по республике общий объём выполнения программы на настоящий момент составляет 66,2 процента. Реализация программы идёт согласно графику", - отметил в своём выступлении министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.
109 домов, или 4974 квартиры уже построены и заселены в республике по программе социальной ипотеки. Ещё 102 дома находятся в высокой и средней степенях готовности. До конца строительного сезона все они будут введены в эксплуатацию. По программе арендного жилья завершено строительство 15 многоквартирных домов, на двух работы завершатся со дня на день – ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей.
До конца этого года новоселье справят ещё 42 ветерана Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 49 многодетных семей, 61 молодая семья и 49 семей, имеющих право на улучшение жилищных условий в рамках федеральной программы "Жилище".
"Обращаю внимание на программу по обеспечению жильём детей-сирот. Ряд домов мы уже завершили строительством, и будущие новосёлы выбрали квартиры. Сейчас необходимо завершить все вопросы с документальным оформлением", - обратился к представителям руководства районов глава Минстроя республики. Всего в этом году в свои квартиры въедут 305 выпускников детских домов и интернатов.
Почти на 95 процентов в республике завершена реализация программы строительства сельских клубов. Из 42 фельдшерско-акушерских пунктов, строительство которых запланировано на этот год, на 27-и работы полностью завершены, а на 15-и близки к финалу. До 12 ноября запланировано ввести в эксплуатацию все запланированные новые патологоанатомические отделения и модульные врачебно-амбулаторные учреждения. На 98 процентов завершена целевая программа капитального ремонта ветобъединений, на 99 процентов реализованы программы по строительству зданий Советов (исполкомов) сельских поселений и универсальных спортивных площадок и модульных лыжных баз.
В программе 2017 года также капитальный ремонт 74 зданий поликлинических учреждений. "В Казани у нас 52 здания, в Набережных Челнах – 15, в Нижнекамске – 3, в Альметьевске – 4. Работы ведутся на всех объектах и динамика - неплохая. Общее выполнение на настоящее время – 39 процентов", - сообщил Ирек Файзуллин. И добавил, что основная задача в реализации этой программы на ближайшее время – завершить все наружные работы, чтобы с наступлением периода дождей и холодов, модно было без потерь времени и качества, продолжать работу уже внутри зданий.
Отметил Ирек Файзуллин успехи и неудачи в работе по профилактике гибели рабочих на строительных площадках республики. "Обращаю ваше внимание, что если по смертельным случаям мы имеем снижение по сравнению с предыдущими годами, то за последнее время увеличилось количество нарушений с тяжёлым исходом. Все проверки, которые осуществляются надзорными органами, показывают, что очень много ещё работы в этом направлении нам предстоит практически на каждой строительной площадке", - подчеркнул глава Минстроя республики. Он сообщил, что с начала года инспекция Госстройнадзора и Государственная инспекция труда провели более 1240 проверок на строящихся и ремонтируемых объектах республики. Вынесено 352 постановления. Сумма штрафов составила почти 11 млн 300 тыс. рублей и работу в этом направлении ослаблять нельзя.
"В Пестречинском, Лаишевском и Атнинском районах, реализация строительной программы 2017 года завершена полностью. В целом по республике общий объём выполнения программы на настоящий момент составляет 66,2 процента. Реализация программы идёт согласно графику", - отметил в своём выступлении министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.
109 домов, или 4974 квартиры уже построены и заселены в республике по программе социальной ипотеки. Ещё 102 дома находятся в высокой и средней степенях готовности. До конца строительного сезона все они будут введены в эксплуатацию. По программе арендного жилья завершено строительство 15 многоквартирных домов, на двух работы завершатся со дня на день – ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей.
До конца этого года новоселье справят ещё 42 ветерана Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 49 многодетных семей, 61 молодая семья и 49 семей, имеющих право на улучшение жилищных условий в рамках федеральной программы "Жилище".
"Обращаю внимание на программу по обеспечению жильём детей-сирот. Ряд домов мы уже завершили строительством, и будущие новосёлы выбрали квартиры. Сейчас необходимо завершить все вопросы с документальным оформлением", - обратился к представителям руководства районов глава Минстроя республики. Всего в этом году в свои квартиры въедут 305 выпускников детских домов и интернатов.
Почти на 95 процентов в республике завершена реализация программы строительства сельских клубов. Из 42 фельдшерско-акушерских пунктов, строительство которых запланировано на этот год, на 27-и работы полностью завершены, а на 15-и близки к финалу. До 12 ноября запланировано ввести в эксплуатацию все запланированные новые патологоанатомические отделения и модульные врачебно-амбулаторные учреждения. На 98 процентов завершена целевая программа капитального ремонта ветобъединений, на 99 процентов реализованы программы по строительству зданий Советов (исполкомов) сельских поселений и универсальных спортивных площадок и модульных лыжных баз.
В программе 2017 года также капитальный ремонт 74 зданий поликлинических учреждений. "В Казани у нас 52 здания, в Набережных Челнах – 15, в Нижнекамске – 3, в Альметьевске – 4. Работы ведутся на всех объектах и динамика - неплохая. Общее выполнение на настоящее время – 39 процентов", - сообщил Ирек Файзуллин. И добавил, что основная задача в реализации этой программы на ближайшее время – завершить все наружные работы, чтобы с наступлением периода дождей и холодов, модно было без потерь времени и качества, продолжать работу уже внутри зданий.
Отметил Ирек Файзуллин успехи и неудачи в работе по профилактике гибели рабочих на строительных площадках республики. "Обращаю ваше внимание, что если по смертельным случаям мы имеем снижение по сравнению с предыдущими годами, то за последнее время увеличилось количество нарушений с тяжёлым исходом. Все проверки, которые осуществляются надзорными органами, показывают, что очень много ещё работы в этом направлении нам предстоит практически на каждой строительной площадке", - подчеркнул глава Минстроя республики. Он сообщил, что с начала года инспекция Госстройнадзора и Государственная инспекция труда провели более 1240 проверок на строящихся и ремонтируемых объектах республики. Вынесено 352 постановления. Сумма штрафов составила почти 11 млн 300 тыс. рублей и работу в этом направлении ослаблять нельзя.
Источник: Правительство Татарстана