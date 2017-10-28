В Татарстане впервые удалось собрать свыше 3 миллионов тонн сахарной свеклы
28.10.2017, 16:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О ходе уборки сахарной свёклы в Республике Татарстан и проведённой работе на полях доложил сегодня на совещании заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Совещание прошло в Доме Правительства РТ, провёл его Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие руководители всех муниципальных образований республики.
Так, по словам Марата Ахметова в республике посеяно свыше 500 тыс. га озимых. Повсеместно продолжается основная обработка почвы. "Нам очень важна сама обработка почвы, а ещё важнее её углубление, что позволяет использовать максимальное количество весенних талых вод. Соответственно, даже при дефиците летних осадков это дополнительная влага позволит растениям сохранить свой потенциал", – сказал он.
Что касается обработки почвы, то из 2 млн. га пашни обработано 1,8 млн. га (кроме кукурузы и подсолнечника), из них с углублением – 470 тыс. га.
Глава Минсельхозпрода РТ особо отметил те районы, которые упускают время, что приведёт к тому, что значительные площади им придётся сеять по весновспашке, с расчётом на более скромный урожай. Это в том числе Камско-Устьинский район, где обработано лишь 53% площадей, в том числе за неделю 8%, Алексеевский район, где обработано 80%, недельный темп 9%, Муслюмовский район - 81% и ни одного гектара за неделю, Бавлинский район – 84%, за неделю – 4%.
Марат Ахметов сообщил о том, что уборка сахарной свёклы в республике идёт на последних гектарах. "На сегодняшнее утро осталось менее 2 тыс. га, – сказал он. – Татарстан впервые перешагнул рубеж валового сбора сахарной свёклы 3 миллиона тонн".
Уборку корнеплодов завершили 12 районов, среди них Сармановский с объёмом 550 тыс. тонн при урожайности 458 ц/га, Заинский – 466 тыс. тонн (урожайность – 451 ц/га); Муслюмовский район – 241 тыс. тонн (470 ц/га). Наибольшей урожайности достигли в Актанышском районе – 518 ц/га.
В Буинском, Нурлатском, Черемшанском районах осталось убрать от 400 до 700 га сахарной свёклы, в Тетюшском – около 350 га.
"Основную лепту в получение такого высокого урожая внесли три наших инвестора, – отметил Марат Ахметов. – В 3 млн. тонн валовки их основная заслуга. Инвестиции на производство и на переработку дали возможность наращивать нам объёмы. Системно и эффективно выстроила работу и в части свекловодства компания "Агросила". На площади около 35 тыс. га выращено 1,5 млн. тонн свёклы при урожайности 441 ц/га. За ними – половина республиканского урожая. Далее ХК "Ак Барс", третий производитель – "Агроинвест".
Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ сообщил, что на данный момент осуществляется плановая переработка свёклы – все три завода в республике работают без сбоя. Суточная резка составляет 17 тыс. тонн, в сутки вырабатывается 2,6 тыс. тонн сахара. Всего с начала переработки произведено 138 тыс. тонн сахарного песка.
Кроме того, в республике продолжается уборка подсолнечника – на сегодня более 50 тыс. га, или 38%, средняя урожайность – около 15 ц/га.
Из 36 районов, которые возделывают подсолнечник на маслосемена, к уборке приступили 30. Более половины площадей убрали Азнакаевский, Алексеевский, Алькеевский, Чистопольский районы. "Подсолнечник во всех районах доходит до уборочных кондиций, и всем необходимо приступить к уборке данной культуры, не рассчитывая на затяжную благоприятную погоду", – заявил Марат Ахметов.
Что касается уборки кукурузы, то на сегодня из 240 тыс. га убрано 180 тыс., из них на зерно – 12,4 тыс. га. Валовый сбор зерна составляет около 45 тыс. тонн, урожайность достаточно скромная – 36,3 ц/га. "Кукуруза более южная культура, из-за погодных условий этого года не все запланированные площади смогли набрать сумму эффективных температур и созреть для уборки на зерно. Поэтому эти площади сегодня убираются на силос", – уточнил министр.
Совещание прошло в Доме Правительства РТ, провёл его Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие руководители всех муниципальных образований республики.
Так, по словам Марата Ахметова в республике посеяно свыше 500 тыс. га озимых. Повсеместно продолжается основная обработка почвы. "Нам очень важна сама обработка почвы, а ещё важнее её углубление, что позволяет использовать максимальное количество весенних талых вод. Соответственно, даже при дефиците летних осадков это дополнительная влага позволит растениям сохранить свой потенциал", – сказал он.
Что касается обработки почвы, то из 2 млн. га пашни обработано 1,8 млн. га (кроме кукурузы и подсолнечника), из них с углублением – 470 тыс. га.
Глава Минсельхозпрода РТ особо отметил те районы, которые упускают время, что приведёт к тому, что значительные площади им придётся сеять по весновспашке, с расчётом на более скромный урожай. Это в том числе Камско-Устьинский район, где обработано лишь 53% площадей, в том числе за неделю 8%, Алексеевский район, где обработано 80%, недельный темп 9%, Муслюмовский район - 81% и ни одного гектара за неделю, Бавлинский район – 84%, за неделю – 4%.
Марат Ахметов сообщил о том, что уборка сахарной свёклы в республике идёт на последних гектарах. "На сегодняшнее утро осталось менее 2 тыс. га, – сказал он. – Татарстан впервые перешагнул рубеж валового сбора сахарной свёклы 3 миллиона тонн".
Уборку корнеплодов завершили 12 районов, среди них Сармановский с объёмом 550 тыс. тонн при урожайности 458 ц/га, Заинский – 466 тыс. тонн (урожайность – 451 ц/га); Муслюмовский район – 241 тыс. тонн (470 ц/га). Наибольшей урожайности достигли в Актанышском районе – 518 ц/га.
В Буинском, Нурлатском, Черемшанском районах осталось убрать от 400 до 700 га сахарной свёклы, в Тетюшском – около 350 га.
"Основную лепту в получение такого высокого урожая внесли три наших инвестора, – отметил Марат Ахметов. – В 3 млн. тонн валовки их основная заслуга. Инвестиции на производство и на переработку дали возможность наращивать нам объёмы. Системно и эффективно выстроила работу и в части свекловодства компания "Агросила". На площади около 35 тыс. га выращено 1,5 млн. тонн свёклы при урожайности 441 ц/га. За ними – половина республиканского урожая. Далее ХК "Ак Барс", третий производитель – "Агроинвест".
Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ сообщил, что на данный момент осуществляется плановая переработка свёклы – все три завода в республике работают без сбоя. Суточная резка составляет 17 тыс. тонн, в сутки вырабатывается 2,6 тыс. тонн сахара. Всего с начала переработки произведено 138 тыс. тонн сахарного песка.
Кроме того, в республике продолжается уборка подсолнечника – на сегодня более 50 тыс. га, или 38%, средняя урожайность – около 15 ц/га.
Из 36 районов, которые возделывают подсолнечник на маслосемена, к уборке приступили 30. Более половины площадей убрали Азнакаевский, Алексеевский, Алькеевский, Чистопольский районы. "Подсолнечник во всех районах доходит до уборочных кондиций, и всем необходимо приступить к уборке данной культуры, не рассчитывая на затяжную благоприятную погоду", – заявил Марат Ахметов.
Что касается уборки кукурузы, то на сегодня из 240 тыс. га убрано 180 тыс., из них на зерно – 12,4 тыс. га. Валовый сбор зерна составляет около 45 тыс. тонн, урожайность достаточно скромная – 36,3 ц/га. "Кукуруза более южная культура, из-за погодных условий этого года не все запланированные площади смогли набрать сумму эффективных температур и созреть для уборки на зерно. Поэтому эти площади сегодня убираются на силос", – уточнил министр.
Источник: Правительство Татарстана