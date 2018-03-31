ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 314 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 88 постановлений на общую сумму 3 млн. 6 тыс. рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 401 организации – членов СРО. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Ирек Файзуллин напомнил, что вскоре в республике стартует активная стадия строительного сезона. В целях обеспечения чистоты, недопущения загрязнения территорий строительных площадок и в рамках проводимого в республике санитарно-экологического двухмесячника Минстроем РТ объявлено о проведении с 1 апреля по 31 мая на всех строительных площадках мероприятия "Чистая стройка".

Министр сообщил, что по состоянию на 30 марта в республике введено 850,8 тыс.кв.м. жилья, что составляет 130,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

В рамках программы социальной ипотеки Государственный жилищный ­фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 75 домам на 2 тыс. 574 квартиры площадью 140,9 тыс.кв.м. Из 205 строящихся объектов в высокой степени готовности находится 89 объектов, в средней - 82 объекта, в низкой - 34 объекта.

По программе арендного жилья в 2018 году запланировано строительство второй очереди арендного жилья в г.Иннополис - 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс. квадратных метров. По трем жилым домам ведется монтаж сборных железобетонных конструкций, навесного фасада, работы по устройству внутренних инженерных систем. Ещё по трем домам - работы по устройству фундамента.

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны ведется строительство 5 домов для 13 ветеранов. Из них 3 объекта находятся в высокой степени готовности и 2 объекта - в средней степени.

В 2018 году планируется обеспечить жильем 297 детей-сирот. Минземимуществом РТ повторно объявлены торги на заключение государственного контракта купли – продажи 71 жилого помещения для предоставления детям-сиротам.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2018 г. планируется сдать 120 домов. На сегодняшний день из по строящимся 76 объектам ситуация следующая: 26 домов находятся в высокой степени готовности, 35 - в средней и 15 - в низкой.