ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 12 сентября 2017 года, Тверской областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Москвы Сергея Егорова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В суде установлено, что в ночь на 4 июня 2017 года, Егоров находился на территории двух домовладений, расположенных в садоводческом некоммерческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, где на почве личных неприязненных отношений совершил убийство 9 человек из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья модели "Сайга-12С" 12-ого калибра, снаряженного дробовыми патронами.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции он был задержан.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил Егорову наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного преступлением материального ущерба на сумму 277 тыс. рублей и причиненного морального вреда в размере 10, 5 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.