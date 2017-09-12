В Твери вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 9 человек
12.09.2017, 21:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 12 сентября 2017 года, Тверской областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Москвы Сергея Егорова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В суде установлено, что в ночь на 4 июня 2017 года, Егоров находился на территории двух домовладений, расположенных в садоводческом некоммерческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, где на почве личных неприязненных отношений совершил убийство 9 человек из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья модели "Сайга-12С" 12-ого калибра, снаряженного дробовыми патронами.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции он был задержан.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил Егорову наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного преступлением материального ущерба на сумму 277 тыс. рублей и причиненного морального вреда в размере 10, 5 млн рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
В суде установлено, что в ночь на 4 июня 2017 года, Егоров находился на территории двух домовладений, расположенных в садоводческом некоммерческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, где на почве личных неприязненных отношений совершил убийство 9 человек из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья модели "Сайга-12С" 12-ого калибра, снаряженного дробовыми патронами.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции он был задержан.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил Егорову наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного преступлением материального ущерба на сумму 277 тыс. рублей и причиненного морального вреда в размере 10, 5 млн рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Источник: Генеральная прокуратура