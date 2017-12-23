В Тверской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже имущества
23.12.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 59-летняя местная жительница. В полиции пенсионерка пояснила, что неизвестный через незапертую входную дверь проник в её дом, откуда похитил электроинструменты. Ущерб составил 24 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями и участковыми уполномоченными полиции опрошены соседи и свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта краденого. Эксперты-криминалисты изъяли следы обуви предполагаемого преступника.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель города Конаково. Мужчина задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Ведётся следствие.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователями и участковыми уполномоченными полиции опрошены соседи и свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта краденого. Эксперты-криминалисты изъяли следы обуви предполагаемого преступника.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель города Конаково. Мужчина задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Ведётся следствие.
Источник: МВД РФ