ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 30 октября 2017 года, Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении профессора кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин строительного института Тюменского индустриального университета Владимира Борзых. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в 2013-2014 года Борзых, являясь заведующим кафедрой автоматизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи Тюменского государственного нефтегазового университета, брал взятки у студентов заочного обучения. Деньги обучающиеся перечисляли на банковскую карту заведующего кафедрой как лично, так и через двух посредников.

Как полагает следствие, Борзых от 15 человек получил взяток на общую сумму 549 тыс. рублей. За это он ряду взяткодателей поставил положительные отметки за экзамены и зачёты без их фактической сдачи, а другим предоставил готовые курсовые работы, выпускные квалификационные работы для защиты и другое.

Суд назначил Борзых 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн 550 тыс. рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 9 лет.

Он был взят под стражу в зале суда.

В целях обеспечения уплаты штрафа суд сохранил арест на два автомобиля, двухкомнатную квартиру и дом с земельным участком Борзых.

Приговор в законную силу не вступил.