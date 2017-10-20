В Уганде зарегистрировано два летальных случая от лихорадки Марбург
20.10.2017, 15:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министерство здравоохранения Уганды проинформировало, что зарегистрировано два летальных случая, связанных с лихорадкой Марбург, один из которых подтверждён лабораторно.
Оба случая зарегистрированы в одной семье, проживающей в округе Квин на востоке страны. Предполагается, что один заболевший имел контакт с летучими мышами, а второй – ухаживал за больным.
Всемирная организация здравоохранения направила своих сотрудников в Уганду для локализации вспышки. Последняя вспышка вируса Марбург в Уганде произошла в 2014 году.
Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передаётся людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.
Оба случая зарегистрированы в одной семье, проживающей в округе Квин на востоке страны. Предполагается, что один заболевший имел контакт с летучими мышами, а второй – ухаживал за больным.
Всемирная организация здравоохранения направила своих сотрудников в Уганду для локализации вспышки. Последняя вспышка вируса Марбург в Уганде произошла в 2014 году.
Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передаётся людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.
Источник: http://rospotrebnadzor.ru