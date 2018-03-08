В Уругвае может появиться российская промышленная зона
08.03.2018, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Визитом в Восточную Республику Уругвай завершилась поездка заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгия Каламанова в Латинскую Америку.
В ходе визита 2-3 марта 2018 г. Георгий Каламанов провёл ряд двусторонних встреч с руководством уругвайских ведомств, в рамках которых обсудил параметры создания российской промышленной зоны в Уругвае, участие российских компаний в проектах по модернизации железных дорог и локализации сборки автомобилей на территории страны. Кроме того, уругвайской стороне была презентована российская заявка на проведение "ЭКСПО-2025".
Ключевой темой переговоров с Министром экономики и финансов Уругвая Данило Астори и Директором Национального института продвижения экспорта и инвестиций "Уругвай XXI" Антонио Карамбулой стало обсуждение возможности создания на территории Уругвая российской промышленной зоны.
Мы планируем создать подобные зоны в каждом регионе мира с тем, чтобы охватить все наиболее перспективные региональные рынки, – отметил Георгий Каламанов, – Уже реализуется проект создания Российско-Египетской промзоны. Что же касается Латинской Америки, то мы серьёзно рассматриваем Уругвай в качестве наиболее подходящей страны для размещения российской промзоны в этом регионе".
В свою очередь, как отметил Данило Астори, участие Уругвая в интеграционном объединении МЕРКОСУР, привлекательные условия налогообложения, выгодное географическое положение, а также высокое качество транспортной связи с другими экономиками региона делают Уругвай привлекательным местом для создания регионального хаба для российской продукции.
Полагаю, что Уругвай может стать "окном" на рынки стран МЕРКОСУР, тем более, что в этой стране действуют льготные преференциальные режимы, – подчеркнул Георгий Каламанов, – По итогам визита мы суммируем информацию, полученную от уругвайских коллег, проведём детальный анализ данного проекта и уже подведём конкретные итоги".
В ходе визита Георгий Каламанов также осмотрел свободную экономическую зону "Зонамерика", расположенную недалеко от Монтевидео.
Большой интерес проявила уругвайская сторона к углублению сотрудничества с Россией и по другим промышленным проектам. Как было отмечено в ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел Ариэлем Бергамино, в Уругвае планируется реализация нескольких крупных проектов, которые могли бы заинтересовать российские компании. В частности, речь идёт о проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны с объёмом инвестиций в размере 1 млрд. долл. США, а также локализации сборки в Уругвае российских автомобилей.
С учётом активной работы российских железнодорожных компаний на аргентинском направлении, а также уже успешно реализующихся проектов на Кубе, видим хорошие предпосылки к подключению наших ключевых игроков на данном рынке к модернизации железных дорог Уругвая, –
отметил Георгий Каламанов в ходе встречи с заместителем Министра промышленности, энергетики и горнорудной промышленности Уругвая Гильермо Монсекки.
"Другим перспективным направлением сотрудничества могли бы стать поставки российской химической продукции, – сообщил замглавы Минпромторга России. – российские удобрения – и комплексные, и калийные – уже поставляются в Уругвай, но мы заинтересованы в расширении таких поставок".
Справочно: МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
В ходе визита 2-3 марта 2018 г. Георгий Каламанов провёл ряд двусторонних встреч с руководством уругвайских ведомств, в рамках которых обсудил параметры создания российской промышленной зоны в Уругвае, участие российских компаний в проектах по модернизации железных дорог и локализации сборки автомобилей на территории страны. Кроме того, уругвайской стороне была презентована российская заявка на проведение "ЭКСПО-2025".
Ключевой темой переговоров с Министром экономики и финансов Уругвая Данило Астори и Директором Национального института продвижения экспорта и инвестиций "Уругвай XXI" Антонио Карамбулой стало обсуждение возможности создания на территории Уругвая российской промышленной зоны.
Мы планируем создать подобные зоны в каждом регионе мира с тем, чтобы охватить все наиболее перспективные региональные рынки, – отметил Георгий Каламанов, – Уже реализуется проект создания Российско-Египетской промзоны. Что же касается Латинской Америки, то мы серьёзно рассматриваем Уругвай в качестве наиболее подходящей страны для размещения российской промзоны в этом регионе".
В свою очередь, как отметил Данило Астори, участие Уругвая в интеграционном объединении МЕРКОСУР, привлекательные условия налогообложения, выгодное географическое положение, а также высокое качество транспортной связи с другими экономиками региона делают Уругвай привлекательным местом для создания регионального хаба для российской продукции.
Полагаю, что Уругвай может стать "окном" на рынки стран МЕРКОСУР, тем более, что в этой стране действуют льготные преференциальные режимы, – подчеркнул Георгий Каламанов, – По итогам визита мы суммируем информацию, полученную от уругвайских коллег, проведём детальный анализ данного проекта и уже подведём конкретные итоги".
В ходе визита Георгий Каламанов также осмотрел свободную экономическую зону "Зонамерика", расположенную недалеко от Монтевидео.
Большой интерес проявила уругвайская сторона к углублению сотрудничества с Россией и по другим промышленным проектам. Как было отмечено в ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел Ариэлем Бергамино, в Уругвае планируется реализация нескольких крупных проектов, которые могли бы заинтересовать российские компании. В частности, речь идёт о проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны с объёмом инвестиций в размере 1 млрд. долл. США, а также локализации сборки в Уругвае российских автомобилей.
С учётом активной работы российских железнодорожных компаний на аргентинском направлении, а также уже успешно реализующихся проектов на Кубе, видим хорошие предпосылки к подключению наших ключевых игроков на данном рынке к модернизации железных дорог Уругвая, –
отметил Георгий Каламанов в ходе встречи с заместителем Министра промышленности, энергетики и горнорудной промышленности Уругвая Гильермо Монсекки.
"Другим перспективным направлением сотрудничества могли бы стать поставки российской химической продукции, – сообщил замглавы Минпромторга России. – российские удобрения – и комплексные, и калийные – уже поставляются в Уругвай, но мы заинтересованы в расширении таких поставок".
Справочно: МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Источник: Минпромторг