В Уссурийской тайге открылись столовые для диких животных
13.02.2018, 13:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Подкормка диких копытных началась в северном районе «Земли леопарда». На самом заснеженном участке нацпарка специальные площадки уже пополнились кукурузой и соломой – зимними лакомствами оленей, косуль и кабанов. От численности именно этих животных зависит благополучие редчайших кошек Приморья.
В первую очередь подкормка рассчитана на экстремальные периоды, когда выпадает много снега. Сейчас животные уже приучены к основным подкормочным площадкам, поэтому к началу весны, наиболее снежному времени в Приморье, они смогут найти здесь поддержку.
«Всего для северного участка “Земли леопарда” используют более 30 тонн кукурузы и 300 тюков соломы. А к весне в меню травоядных войдет и соль. После специальной подготовки это лакомство будет размещаться как на специальных солонцах, так и на подкормочных площадках вместе с другими кормами», – рассказали специалисты нацпарка.
Появление корма в таких столовых зимой – хорошие новости и долгожданное событие для лесных обитателей. Об этом говорит их высокая концентрация вокруг звериных закусочных, куда стягиваются сотни животных.
Специалисты также отмечают, что проведение биотехнических мероприятий направлено исключительно на поддержание сил копытных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должно добывать сами.
Отметим, еще до создания национального парка на его территории из-за обильных снегопадов и возникновения наста наблюдались случаи гибели копытных, которые не могли добыть себе пищу. Благодаря проводимым на «Земле леопарда» биотехническим мероприятиям здесь удается поддерживать стабильную численность пятнистых оленей, косуль и кабанов, что особенно актуально с учетом роста популяций редких кошек.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин в 2012 году подписал постановление по созданию в Приморском крае национального парка «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире.
В 2016 году в Хасанском районе под Нарвинским перевалом был открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель, который проходит между особо охраняемыми территориями парка «Земля леопарда».
В первую очередь подкормка рассчитана на экстремальные периоды, когда выпадает много снега. Сейчас животные уже приучены к основным подкормочным площадкам, поэтому к началу весны, наиболее снежному времени в Приморье, они смогут найти здесь поддержку.
«Всего для северного участка “Земли леопарда” используют более 30 тонн кукурузы и 300 тюков соломы. А к весне в меню травоядных войдет и соль. После специальной подготовки это лакомство будет размещаться как на специальных солонцах, так и на подкормочных площадках вместе с другими кормами», – рассказали специалисты нацпарка.
Появление корма в таких столовых зимой – хорошие новости и долгожданное событие для лесных обитателей. Об этом говорит их высокая концентрация вокруг звериных закусочных, куда стягиваются сотни животных.
Специалисты также отмечают, что проведение биотехнических мероприятий направлено исключительно на поддержание сил копытных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должно добывать сами.
Отметим, еще до создания национального парка на его территории из-за обильных снегопадов и возникновения наста наблюдались случаи гибели копытных, которые не могли добыть себе пищу. Благодаря проводимым на «Земле леопарда» биотехническим мероприятиям здесь удается поддерживать стабильную численность пятнистых оленей, косуль и кабанов, что особенно актуально с учетом роста популяций редких кошек.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин в 2012 году подписал постановление по созданию в Приморском крае национального парка «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире.
В 2016 году в Хасанском районе под Нарвинским перевалом был открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель, который проходит между особо охраняемыми территориями парка «Земля леопарда».
Источник: http://primorsky.ru