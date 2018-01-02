В Воронеже задержан подозреваемый с совершении серии краж из торговых точек
02.01.2018, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу задержали подозреваемого в совершении серии краж из торговых точек. Им оказался 36-летний мужчина без определённого места жительства.
Установлено, что в ночь на 13 ноября 2017 года злоумышленник путём отжима пластикового окна проник в помещение тату-салона, расположенного на Московском проспекте, откуда похитил 10 татуировочных машин и денежные средства в размере 6000 рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
В настоящее время установлена причастность задержанного ещё к 13 аналогичным преступлениям.
В результате противоправных действий потерпевшим причинён ущерб на общую сумму около 800 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет
Установлено, что в ночь на 13 ноября 2017 года злоумышленник путём отжима пластикового окна проник в помещение тату-салона, расположенного на Московском проспекте, откуда похитил 10 татуировочных машин и денежные средства в размере 6000 рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
В настоящее время установлена причастность задержанного ещё к 13 аналогичным преступлениям.
В результате противоправных действий потерпевшим причинён ущерб на общую сумму около 800 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет
Источник: МВД РФ