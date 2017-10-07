ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" в отношении 28-летнего местного жителя.

Накануне в 16 часов 10 минут на 30 км автодороги "Воронеж – Нововоронеж"водитель автомобиля "Сузуки", житель Воронежской области, двигаясь в сторону города Воронежа, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ–2105, совершавшим поворот налево. В результате чего автомобиль ВАЗ -21053 самопроизвольно выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Хёндэ-Соната", под управлением 44-летнего жителя Ростовской области.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи пассажиры ВАЗ – 2105, 33-летняя местная жительница и её младенец.

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести повреждения: 35 - летний водитель и 4-летний пассажир ВАЗ, местные жители, а также водитель и 42-летняя пассажирка "Хёндэ-Соната", местная жительница. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы ДТП. Изъятые три вышеуказанных автомобиля осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство.

Подозреваемый задержан.