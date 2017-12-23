В Выборгском районе раскрыт грабеж в отношении пенсионерки
23.12.2017, 13:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который, угрожая женщине, похитил деньги.
16 декабря 2017 года в 20.00 злоумышленник обманным путём проник в квартиру 67-летней женщинs по проспекту Луначарского и, угрожая хозяйке квартиры, похитил 10 тысяч рублей.
По данному факту УМВД России по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России (грабёж).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 19-летнего мужчину, который изобличён в совершении данного преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК России.
16 декабря 2017 года в 20.00 злоумышленник обманным путём проник в квартиру 67-летней женщинs по проспекту Луначарского и, угрожая хозяйке квартиры, похитил 10 тысяч рублей.
По данному факту УМВД России по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России (грабёж).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 19-летнего мужчину, который изобличён в совершении данного преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК России.
Источник: МВД РФ