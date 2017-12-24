ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пуровским межрайонным следственным отделом (с дислокацией в с.Красноселькуп) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту обнаружения тел четырёх человек при тушении пожара в многоквартирном доме.

Следствием предварительно установлено, что в ночь на 24.12.2017 загорелся многоквартирный деревянный дом, расположенный по ул. Ленина в с.Красноселькуп.

При тушении пожара обнаружены тела одного взрослого и трех несовершеннолетних.