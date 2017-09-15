ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя Правительства Якутии Игорь Никифоров 14 сентября провёл заседание рабочей группы по вопросу организации пилотных селений на земельных участках, предоставленных в безвозмездное пользование в рамках дальневосточного гектара.

В ходе заседания рассмотрены вопросы по организации новых населённых пунктов или расширения границ в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском улусах, в данных населённых пунктах было подано наибольшее количество заявлений на предоставление земельных участков в рамках «дальневосточного гектара». Так в Амгинском улусе подано 42 заявления, в Мегино-Кангаласском – 286 заявлений, в Хангаласском-247.

На сегодняшний день, из числа граждан-участников проекта, сформированы инициативные группы и начаты подготовительные работы по расширению границ в селе Булун Амгинского улуса и создании новых населённых пунктов в Техтюрском наслеге Хангаласского улуса, в Мегино-Кангаласском улусе.

Игорь Никифоров отметил тесное сотрудничество Правительства с главами улусов, где запланировано расширение границ и образование новых поселений.