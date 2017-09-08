ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Единственный в России Центр холодовой травмы планируют открыть в Якутии. Такую возможность обсуждали в ходе сессии «Здравоохранение для людей. Что будет сделано?» на полях Восточного экономического форума.

По мнению специалистов, с учётом освоения Арктики и ростом спроса на экстремальную медицину потребность в подобном учреждении будет только возрастать.

«Суровые климатические условия, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с отдалёнными и труднодоступными населёнными пунктами – это проблемы, одинаково остро стоящие перед всеми субъектами, входящими в Дальневосточный федеральный округ», - сказал премьер-министр Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин.