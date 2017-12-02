В Якутии построено 5 583 км. волоконно-оптических линий связи
02.12.2017, 16:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "По состоянию на 1 декабря 2017 года в республике построено 5 583 км. волоконно-оптических линий связи, подключено к ВОЛС 93 населённых пункта, что составляет 69% населения", – доложил главе Якутии Егору Борисову первый заместитель министра связи и информационных технологий РС(Я) Николай Гришаев, выступая с отчётом о создании современной информационной инфраструктуры на расширенном совещании по вопросам участия Якутии в реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
По словам Гришаева, в Якутии есть районы, где покрытие волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) составляет 100%. К примеру, в течение 2015-2017 гг. к ВОЛС подключены 23 населённых пункта Мегино-Кангаласского района.
Николай Гришаев анонсировал начало строительства в 2018 году второго этапа линии ВОЛС по трассе "Мирный-Сунтар-Нюрба-Верхневилюйск", а в ходе реализации третьего этапа строительства к волоконно-оптической линии связи будут подключены населённые пункты Верхневилюйского, Вилюйского, Горного районов, пролегающие вдоль автодороги федерального значения "Вилюй". Проект должен быть реализован в 2019-2020 годах.
К концу 2025 года будет планируется построить более 7 000 км. ВОЛС, к оптоволоконной сети будет подключено 138 населённых пунктов или 75,8% населения Якутии.
Подробности о расширенном совещании при главе республики Егоре Борисове с участием руководителя проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации" при Аналитическом центре при Правительстве РФ Евгения Кислякова читайте здесь.
По словам Гришаева, в Якутии есть районы, где покрытие волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) составляет 100%. К примеру, в течение 2015-2017 гг. к ВОЛС подключены 23 населённых пункта Мегино-Кангаласского района.
Николай Гришаев анонсировал начало строительства в 2018 году второго этапа линии ВОЛС по трассе "Мирный-Сунтар-Нюрба-Верхневилюйск", а в ходе реализации третьего этапа строительства к волоконно-оптической линии связи будут подключены населённые пункты Верхневилюйского, Вилюйского, Горного районов, пролегающие вдоль автодороги федерального значения "Вилюй". Проект должен быть реализован в 2019-2020 годах.
К концу 2025 года будет планируется построить более 7 000 км. ВОЛС, к оптоволоконной сети будет подключено 138 населённых пунктов или 75,8% населения Якутии.
Подробности о расширенном совещании при главе республики Егоре Борисове с участием руководителя проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации" при Аналитическом центре при Правительстве РФ Евгения Кислякова читайте здесь.
Источник: Республика Саха (Якутия)