ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Испытательный полигон СВФУ» приступает к реализации проекта по строительству уникального полигона для проверки качеств автомобильных шин. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» одобрила заявку инвестора на осуществление деятельности в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы».

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, испытательный полигон, состоящий из нескольких автомобильных трасс протяжённостью от 80 до 1842 метров и шириной от 5 до 70 метров с различными типами дорожных покрытий, уклонами и поворотами, планируется запустить до ноября 2018 года. Основными задачами тестов станет оценка влияния автомобильных шин на безопасность управления, комфорт в движении и эксплуатационные параметры транспортных средств в максимально реальных условиях экстремальных холодов.

По словам директора ООО «Испытательный полигон СВФУ» Ивана Ноева, в настоящее время иностранные конкуренты уходят с рынка данных услуг из-за глобального потепления. На фоне этих процессов научно-испытательный полигон, расположенный в зоне вечной мерзлоты с арктическим климатом и натуральным снегом, будет пользоваться повышенным спросом.

«Мировые и отечественные производители автопокрышек заинтересованы в услугах создаваемого нами испытательного полигона. С 2012 года на малом автодроме Автодорожного факультета СВФУ уже тестирует легковые шины Bridgestone Corporation. На новых треках японский производитель авторезины собирается проводить испытания покрышек для грузового транспорта. Кроме того, российские оборонные предприятия проявляют интерес к проекту, собираясь испытывать вездеходную технику», - рассказал Ноев.

Полная реализация проекта стоимостью 58,9 миллиона рублей позволит создать 32 новых рабочих места.

«Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Он может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта», – ранее заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Территория опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением правительства РФ от 21 августа 2015 года. ТОР представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку. На сегодняшний день в ТОР «ИП «Кангалассы» реализуется 11 проектов с общим объёмом инвестиций 2,3 миллиарда рублей.