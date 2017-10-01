ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За ночь собрана временная схема, на все объекты подано напряжение, все котельные запущены, работают с максимальной нагрузкой, в 4 утра на участки электропередач выехали все аварийные бригады, работа продолжается, - сообщил мэр города Алдана Александр Бугай по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы Алданского района.

Как он отметил, весь инженерно-технический персонал начал работу в усиленном режиме, привлечена вся техника. Александр Бугай сказал, что в течение дня, возможно, будет веерное отключение электроэнергии.

"Прошу людей потерпеть ещё немного. Ситуация сложная, но не критическая, - обратился он к жителям Алдана. - Температурный режим надо подымать, котельные надо выводить на рабочий температурный режим, прошу отнестись с понимаем. Работы идут в ударном темпе, практически круглосуточно".

Обильный снегопад в Алданском районе Якутии начался на прошлой неделе. Метель буквально парализовала жизнедеятельность районного центра и близлежащих посёлков. Из-за снежных завалов затруднено движение автотранспорта, возникли проблемы с электричеством, перебои с мобильной связью и интернетом.