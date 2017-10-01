ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аварийно-восстановительные работы идут в штатном режиме. В республике режим ЧС не будет вводиться. Об этом заявил первый зампред Правительства Якутии Алексей Колодезников.

В данное время энергообеспечение в Якутске восстановлено - в ГРЭС запущены четыре турбины суммарной мощностью 140 МВт. В Амге, Чурапче, Борогонцах и Хандыге действуют резервные источники питания суммарной мощностью 30 МВт. За счёт запуска двух турбин новой ЯГРЭС-2 суммарной мощностью 80 МВт возобновилось энергоснабжение Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов.

По прозвучавшей информации, полиция работает в усиленном режиме. Во всех объектах здравоохранения имеются резервные источники питания.

В столице республики восстанавливается работа светофоров, в ночное время будут работать газовые службы в частном секторе.

Колодезников подчеркнул, что в период отсутствия электроснабжения все котельные были подключены к резервным источникам питания. Водоснабжение в Якутске полностью восстановлено.

Руководителям всех социально значимых учреждений поручено быть на объектах, чтобы отслеживать ситуацию на местах.