ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбор и переработка мусора – одна из самых актуальных проблем, стоящая сегодня перед многими городами России. По статистике, сегодня лишь десятая часть мусора утилизируется, а остальная его часть вывозится на полигон. Такие полигоны, разбросанные по всей стране, причиняют вред и экологии, и здоровью людей. Актуальной проблема утилизации мусора является для Якутии и для её столицы.

Но проблему возможно решить, считают разработчики опытно-экспериментальной компании «Эко-энергия». В Якутске они представили свою новейшую разработку – лабораторную промышленно-экспериментальную установку по сжиганию мусора.

В этой установке действует простой принцип сжигания мусора при достаточно высокой температуре. При этом количество токсических отходов в воздух минимизировано. Комиссии, состоящей из представителей ведомств и предприятий республики, показали, как можно быстро и без ущерба экологии сжигать мусор.

В установку, представляющую собой большую ёмкость, загружают различный мусор – пищевые и бытовые отходы, стекло, пластик, железо, дерево и многое другое до 8 кубометров за один раз. Затем его поджигают внутри ёмкости, при этом насосом нагнетается большое количество кислорода, благодаря чему температура внутри повышается от 650 до 1200 градусов Цельсия.

«Главное преимущество этой установки в том, что очень маленькие затраты на энергоресурсы. Энергия нужна лишь на розжиг и на работу электрического двигателя. Тогда как аналоги таких установок требуют больших затрат, в частности, на соляру», - говорит директор «Эко-энергия» Андрей Хиль.

По словам разработчиков, установка могла бы хорошо себя зарекомендовать в районах Якутии, где средств на разработку мусорных полигонов не хватает. Для этой установки полигоны не нужны, а её производительность довольно высокая.

Кроме того, получаемая после сжигания мусора зола может быть использована во вторичном хозяйственном обороте, к примеру, в качестве удобрения. Однако главный принцип работы установки – снижение выбросов токсических отходов. Это даёт мусоросжигательной установке основное преимущество.