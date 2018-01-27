ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Японском море обнаружены два спасательных плота, один с маркировкой сейнера «Восток» в 10:33 мск поднят на борт МФАСС «Спасатель Заборщиков», второй визуально проверен подошедшим спасателем около 12:30 мск, людей также не обнаружено. Волнение и ветер препятствуют попыткам поднять плот на борт «Заборщикова».

В точке также находится теплоход «Кунашир» (с/в ОАО «Сахалинское морское пароходство», п/р Невельск), сменивший контейнеровоз «ФЕСКО Диомид», освобождённый от участия в операции и следующий в п.Владивосток.

Спасательный плот с «Востока» был обнаружен с воздуха самолётом МЧС БЕ-200, после чего к нему были направлены суда, участвующие в поисково-спасательной операции, находившиеся в 45 милях от этой точки с координатами Ш=40 25,6 сев, Д=132 22,6.

После прибытия самолёта Бе-200 из Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, в составе привлеченной авиагруппировки будет работать 2 самолёта-амфибии БЕ-200 и вертолет МИ-8.

Погода в районе поиска: ветер СЗ 16-18 м/сек, высота волны 3,0-3,5 м. Температура воздуха -11, температура воды +1. Видимость улучшилась до 10 миль, пасмурно. В течение субботы прогнозируется уменьшение ветра и общее улучшение погоды.