В Ярославской области 100 процентов машин скорой помощи оснащены аппаратурой ГЛОНАСС
14.12.2017, 16:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ярославской области успешно внедряется автоматизированная система диспетчеризации в сфере здравоохранения. На данный момент все автомобили скорой медицинской помощи оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Установка бортового оборудования позволяет оптимизировать процесс оказания скорой и экстренной помощи населению - сократить время приёма и передачи вызова диспетчером, приезда скорой к месту вызова, а также обеспечить готовность лечебного учреждения к оказанию помощи при экстренной госпитализации.
- В регионе сегодня две станции скорой медицинской помощи и 20 диспетчерских пунктов, - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов. - В Ярославле система уже показывает хорошие результаты. Диспетчер видит на карте, откуда поступил сигнал, наиболее близкую к месту вызова бригаду скорой помощи и быстро строит маршрут. В результате время ожидания медиков сокращается. Программа информатизации станций скорой помощи в регионе реализуется при поддержке Правительства области, а также благодаря слаженной работе двух департаментов - здравоохранения и информатизации и связи.
На базе станции скорой медицинской помощи в Ярославле создана единая диспетчерская служба. Один из сервисов позволяет врачам после приёма вызова получить доступ к электронной медицинской карте пациента и передать информацию о вызове в поликлинику по месту жительства. В дальнейшем системой автоматической диспетчеризации постепенно будут охвачены и все районы области.
Также в регионе сегодня проводятся мероприятия по внедрению программного обеспечения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
Установка бортового оборудования позволяет оптимизировать процесс оказания скорой и экстренной помощи населению - сократить время приёма и передачи вызова диспетчером, приезда скорой к месту вызова, а также обеспечить готовность лечебного учреждения к оказанию помощи при экстренной госпитализации.
- В регионе сегодня две станции скорой медицинской помощи и 20 диспетчерских пунктов, - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов. - В Ярославле система уже показывает хорошие результаты. Диспетчер видит на карте, откуда поступил сигнал, наиболее близкую к месту вызова бригаду скорой помощи и быстро строит маршрут. В результате время ожидания медиков сокращается. Программа информатизации станций скорой помощи в регионе реализуется при поддержке Правительства области, а также благодаря слаженной работе двух департаментов - здравоохранения и информатизации и связи.
На базе станции скорой медицинской помощи в Ярославле создана единая диспетчерская служба. Один из сервисов позволяет врачам после приёма вызова получить доступ к электронной медицинской карте пациента и передать информацию о вызове в поликлинику по месту жительства. В дальнейшем системой автоматической диспетчеризации постепенно будут охвачены и все районы области.
Также в регионе сегодня проводятся мероприятия по внедрению программного обеспечения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
Источник: Правительство Ярославской области