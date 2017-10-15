ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следователи Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю направили в суд уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся хищением аккумуляторных батарей со станций сотовой связи.

В феврале 2017 года оперативниками ОМВД России по Читинскому району была задержана группа лиц, подозреваемых в кражах аккумуляторов с вышек сотовой связи. В течение трёх месяцев со станций сотовых операторов, расположенных в Чите, Читинском и Улетовском районах, злоумышленники похитили больше 100 аккумуляторов на общую сумму свыше трёх миллионов рублей.

При совершении краж члены организованной группы использовали различные способы конспирации, каждому участнику была отведена своя роль. В её состав входил также и скупщик краденого имущества.

В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий полицейским удалось доказать причастность лидера группы 27-летнего жителя Читинского района и четверых его подельников к совершению 22 фактов проникновения в помещения станций сотовой связи с целью хищения аккумуляторных батарей.

На период расследования все подозреваемые находились под арестом. Уголовное дело по обвинению участников группы в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража» направлено в суд.