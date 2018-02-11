ОРЕАНДА-НОВОСТИ В воскресенье и понедельник в столице ожидается снег. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы. Автомобилистов просят по возможности отказаться от использования личного транспорта.



Температура воздуха в воскресенье составит от минус двух до минус четырёх градусов. В понедельник в городе также ожидается небольшой снег, столбик термометра опустится до минус шести — минус восьми градусов.



Транспортный комплекс столицы полностью готов к работе в условиях непогоды. Все его службы переведены на усиленный режим работы.