В ближайшие годы Московская область будет полностью обеспечена спецтехникой ЖКХ
26.10.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Полная оснащённость муниципальных образований Подмосковья специальной техникой для нужд благоустройства может быть достигнута через два-три года, сообщает РИАМО со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг принял участие в церемонии вручения 79 единиц специальной техники для нужд благоустройства районам и городским округам Подмосковья, отмечается в материале.
«Мы сейчас вышли на 68% оснащенности техникой муниципальных образований, муниципальных предприятий. Два-три года, и мы можем программу полностью закончить и выйти на норматив», – сказал Хромушин.
Он отметил, что что в настоящее время ни в одном муниципальном образовании Подмосковья уже нет острой необходимости в специальной технике. После того как Московская область будет полностью обеспечена техникой, в дальнейшем технику ЖКХ планируется по необходимости обновлять.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг принял участие в церемонии вручения 79 единиц специальной техники для нужд благоустройства районам и городским округам Подмосковья, отмечается в материале.
«Мы сейчас вышли на 68% оснащенности техникой муниципальных образований, муниципальных предприятий. Два-три года, и мы можем программу полностью закончить и выйти на норматив», – сказал Хромушин.
Он отметил, что что в настоящее время ни в одном муниципальном образовании Подмосковья уже нет острой необходимости в специальной технике. После того как Московская область будет полностью обеспечена техникой, в дальнейшем технику ЖКХ планируется по необходимости обновлять.
Источник: http://mosreg.ru